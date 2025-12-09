Школьники посетили очистные сооружения

Информационный тур для школьников и молодёжи прошёл в Шымкенте. Главной темой стала очистка сточных вод — молодые люди посетили комплекс канализационно-очистных сооружений города.

Инициаторами мероприятия выступили Центр экологии и туризма, а также департамент экологии. Школьников познакомили с технологическими и экологическими процессами.

Специалисты комплекса очистных сооружений уверены: чем раньше дети узнают о том, как устроена очистка стоков и почему нельзя нарушать работу канализации, тем ответственнее они будут относиться к инженерной инфраструктуре. Такие встречи позволяют формировать у молодёжи не только базовые знания, но и привычки, благодаря которым можно снизить количество аварий на канализационных сетях.

Улжан Кымытбекова, директор центра экологии и туризма г. Шымкента:

«Цель нашего визита-показать молодому поколению, как работают предприятия и какие здесь существуют специальности. Важно, чтобы они увидели всё своими глазами. Очень удобно, что здесь есть автоматизированные сооружения, в которых осуществляется как механическая, так и биологическая очистка воды. Специалисты наглядно продемонстрировали, как это работает».

Увиденное помогло школьникам понять процессы очистки сточных вод гораздо лучше, чем любые объяснения в учебных материалах. Многие признались, что теперь осознают важность правильного обращения с канализацией и ответственность каждого жителя города.

Назерке Джумагали, ученица школы № 85:

«Сегодня мы узнали много нового, в том числе о том, как очищается канализационная сточная вода. Нам рассказали о пяти основных стадиях очистки и показали, каким образом происходит дезинфекция стоков. Лично я наглядно поняла, что в канализацию нельзя бросать мусор, так как это может навредить системе».

Комплекс очистных сооружений Шымкента считается одним из лучших в Казахстане. Здесь действует установка биогаза, большинство процессов автоматизировано, а с неприятным запахом помогают бороться биотехнологии.