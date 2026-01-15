Зловоние и крысы: улица в Шымкенте утопает в нечистотах

В Шымкенте проведена масштабная работа по приведению ирригационных сетей в порядок. Обновлены уличные арыки, реконструированы и расширены специальные каналы, которые предназначены для сбора дождевых и талых вод.

Но, в некоторых случаях, эти гидротехнические сооружения используются не по назначению. Жители частного сектора сливают в них хозяйственно-бытовые воды, превращая каналы в канализационные коллекторы. Примером тому улица Гастелло.

В прохладную погоду неприятный запах, рядом с обновленным ирригационным каналом на улице Гастелло, особо не ощущается. Но в летнюю жару, условия проживания становятся невыносимыми: появляется зловонный запах, а значит ухудшается санитарная обстановка. Крысы прочно обосновались здесь. Всему виной сброс канализационных стоков от домов выше, считают местные жители.

«Они спускают свои сточные воды, у нас здесь канализация не всех есть поэтому это вот все течет сюда. Представляете? Посуду моют купаются, может быть даже с туалета, я как бы не проверяла, но то, что вы подниметесь наверх по Аксу, там арык по этому арыку, можно даже посмотреть, что с каждого года есть сток, вот этих вот сточных вод и все они стекаются вот сюда»,— сетует жительница Гастелло, Марина Корниенко

«Это ужас! Ужас! Особенно летом, дышать невозможно летом. Окна прям выходят прям сюда и это и мухи, и комары. Я вот получается 18 лет тут живу, я замуж вышла, и вот так вот всегда у нас было»,- поддерживает соседка напротив Алина Ким.

С этими проблемами жители района обращались в акимат. Меры принимались, но они ликвидировали лишь последствия, а не причину. К слову, на сегодняшний день гидротехнический объект вновь полон мусора.

«Приходят чистят, но чтобы вот это все закрыли, нет не закрывают! Вот, чтобы прошлись по каждому дому и грубо говоря заткнули у каждого эту дырочку»,- говорит Марина Корниенко.

В Енбекшинском акимате о проблеме знают. Год только начался, сейчас в управлении комфортной среды проводятся тендеры, после конкурсов подрядчики будут выполнять работы по очистке канала, как и в прошлом году. Чиновники знают и о проблемах с канализацией в данном районе. Нарушителей неоднократно привлекали к ответственности за слив нечистот в канал. Но, похоже, многих штрафы не пугают.

«Касательно, канализаций, то районным акиматом был внесен в предложение управлении энергетики. На сегодняшний день все исходные материалы собраны и ведется работа по началу проектирования сметной документации»,— сообщил заместитель акима Енбекшинского района.

Как правило, проведение новой канализационной сети требует значительных временных и финансовых затрат. А с нарушителями санитарной безопасности нужно бороться уже сейчас.