Шымкентские водители жалуются на дороги

Настоящие испытания преодолевают жители одного из шымкентских микрорайонов по дороге домой.

Их путь проходит через железнодорожный переезд. Дорога там узкая, говорят водители, в итоге затор на много километров, передает OTYRAR со ссылкой на 24KZ

Последнее время увеличилась также интенсивность движения поездов. Люди давно просят альтернативную трассу.

В часы пик, утром и вечером, эта дорога наводит ужас на шымкентских водителей. Ведь, чтобы проехать по ней, нужно обладать не только сноровкой, но и огромным терпением. Поток транспорта здесь настолько интенсивен, что дорога не в состоянии вместить его. Водители говорят, вынуждены тратить много времени на то, чтобы преодолеть этот участок пути.

«2-3 часа стоят с этой и с этой стороны. Именно в час пик, когда на работу торопятся и когда с работы обратно едут», — говорит Адилхан Наурызов, житель г. Шымкента .

Жители ближайшего микрорайона Тассай переживают: случись беда ни Скорая, ни пожарные вовремя проехать не смогут. Есть к их домам и другой путь. Но местных он пугает ещё больше, потому что проходит через низкий туннель. Там периодически застревают машины…

«Дороги узкие у нас здесь. Только две машины еле как. На работу каждый день опаздывают люди», — говорит Арман Байзаков, житель г. Шымкента.

Общая беда объединила жителей — уже пять лет они пишут письма в разные инстанции с просьбой сделать нормальный альтернативный путь, ограждения для железнодорожных путей и уличное освещение. В акимате горожан вновь попросили запастись терпением – готовится проектно-сметная документация для строительства моста на этом месте.

«Вместе с акимом мы туда комиссионо выехали, посмотрели, что действительно там очень интенсивность поездов с каждым годом увеличивается, в связи с этим там образуются пробки. В данное время нашим управлением разрабатывается проектно-сметная документация, которая уже на 95 % готова. Сейчас с КТЖ возьмём одно техусловие, и зайдём в госэкпертизу», — говорит Ролан Ибрагимов, руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог г. Шымкента.

Строительно-монтажные работы должны начать в этом году. Но, чтобы реализовать проект нового моста, придётся изымать землю и сносить ближайшие к дороге дома. Специалисты надеются, что здесь не возникнет препятствий. Иначе, стройка может затянуться.