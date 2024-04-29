В Шымкенте прошла республиканская научно-методическая конференция

В рамках объединения усилий образовательных организаций и силовых структур в процессе воспитания и подготовки молодежи к военной службе во дворце школьников города Шымкента прошла республиканская научно-методическая конференция с участием преподавателей начальной военной и технологической подготовки, представителей городского акимата, силовых структур и общественности.

Важность проведения данного мероприятия обусловлена тем, что именно от преподавателей начальной военной и технологической подготовки зависит качество подготовки допризывной молодежи к службе в армии и содержание военно-патриотической работы в учебных заведениях.

Конференция проводилась под руководством главного специалиста центрального военного научно-исследовательского института мобороны АО «Центр военно-стратегических исследований» полковника в отставке Айдара Кикимова.

Кроме него на встрече выступили заместитель командующего войсками регионального командования «Юг» полковник Ораз Кучуков, помощник акима Шымкентагорода по вопросам военной безопасности и вопросам обороны полковник Тимур Бидайбеков, начальник городского департамента по делам обороны полковник Абдигабит Шегебаев, а также представители силовых структур, департамента по чрезвычайным ситуациям и ветераны Вооруженных сил.

В мероприятии направленной на развитие системы образования и расширение компетенций преподавателей, выступавшие спикеры рассказали об особенностях прохождения службы в их подразделениях, о порядке поступления в высшие учебные заведения, а также об изменениях в условиях прохождения службы.

Перед началом конференций для гостей и участников в фойе дворца школьников была организованна выездная выставка вооружения и военной экипировки военнослужащих Вооруженных сил, пограничной службы и национальной гвардий РК.

Кроме того представители департамента по чрезвычайным ситуациям показали специальное оборудование спасателей.

Председатель совета ветеранов «Вооруженных Сил» полковник в отставке Серикбай Онбаев для гостей и посетителей дворца провел выставку книг и живописи, нарисованный руками талантливых школьников, посвященный вековому юбилею народных героев Казахстана Сагадата Нурмагамбетова и Рахимжана Кошкарбаева.

Рассказывая о юбилярах Серикбай ага, вспомнил годы, когда он проходил службу в министерстве обороны под руководством первого министра и был живым свидетелем становления независимой армий Казахстана.

В завершении конференции воспитанники дворца школьников организовали патриотический концерт, который состоял не только из музыкальных и танцевальных композиций, но и включил в себя спектакль о Великой Отечественной войне.