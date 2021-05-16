Журналисты телекомпании «Оtyrar» побывали в воинской части 35748 Шымкента, там дали клятву родине больше сотни новобранцев из разных регионов Казахстана.

В интервью журналистам командир воинской части рассказал, что на протяжении всей службы новобранцы будут проходить курс молодого бойца, как теоретический, так и практически. Командир уверяет, что в армии сегодня нет «дедовщины», условия для прохождения службы соответствуют всем нормам.

«Солдаты у нас питаются хорошо, кормят их три раза в день. Службу они будут проходить год, за это время их обучат военному делу, после чего домой», — сказал Нуркен Карагулов командир ВЧ 35748.

Журналистам показали столовую, где питаются солдаты, как пояснила шеф-повар, в честь присяги для военнослужащих организуют праздничный дастархан, где подадут плов, супы, рыбу.

К слову, в рацион питания солдат входят разные блюда. Подают макаронные изделия, бобы, рыбу, колбасу высшего сорта, молочные изделия, мясо и т.д.

Мы продолжаем серию материалов, о том, в каких условиях живут солдаты Шымкента. Продолжение следует.