Школьники побывали в войсковой части Шымкента

Местные органы военного управления Туркестанской области в рамках закрепления знаний полученных на занятиях по начальной военной подготовке организовали для учеников 10 классов средних школ имени Алишера Навои и Аль-Фараби села Манкент, Сайрамского района посещение механизированной бригады регионального командования «Юг» в Шымкенте.

Встретили гостей военные инструкторы и офицеры воспитатели части.

Будущие защитники Родины «вживую» увидели, в каких условиях живут и несут службу военнослужащих части, с интересом ознакомились с образцами военной техники и средств индивидуальной защиты, которые наводятся на вооружении части.

Ребята с поддержкой специалистов получили возможность поупражняться в разборке и сборке автомата Калашникова, увидеть и повторить приемы рукопашного боя, а также приобщились к азам радиохимической защиты, примерив, общевойсковой костюм химзащиты.

О том, какие изменения произошли в армии, за годы независимости и об истории части школьникам рассказал лично командир части полковник Амиркожа Айткожин.

Он также ответил на вопросы, которые интересовали юношей.

«Вы должны быть достойными своих дедов и прадедов, и каждый из вас уже сейчас должен определиться с выбором своего жизненного пути. Работайте над собой, совершенствуйте себя во всех направлениях, тренируйте свой ум и тело, и тогда вы сможете принести пользу своей стране. Помните, что служба в армии – это долг и святая обязанность мужчины», – отметил в напутственной речи командир бригады полковник Амиркожа Айткожин.

Многие мальчишки убедились, насколько сложна служба в армии, но все равно задавали вопросы, как попасть в ряды бойцов, какие учебные заведения обучают военному делу.

Отметим, что встреча военных со школьниками состоялась в рамках системной военно-патриотической работы и профессиональной ориентации допризывной молодежи, проведению которой командование части уделяет достаточно много внимания.