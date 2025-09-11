Комфортные школы: что это такое и зачем они нужны?

Подняться на второй этаж не по лестнице, а буквально нажатием кнопки. Для учеников комфортных , новых школ лифт такая же привычная часть здания, как и классная доска. Секунда и ты на втором этаже.

Шпагат, конечно, мне не по силам. Но для учеников этой школы такие упражнения– обыденность. Танцы здесь часть школьной программы.

Вы когда-нибудь видели в школах душевые кабинки? После учебы сходить в душ — это что-то невероятное. Думаю, если бы я обучалась в такой школе, я бы получала невероятное удовольствие.

В Казахстане построено уже 422 школы нового формата, 12 из них – в Шымкенте. Школы будущего расположены в микрорайонах Туран-2, Жанатурлан, Улагат, Бозарык, 276-й квартал и Акжар. Здесь смогут учиться около 16 тысяч школьников. И это не просто цифры.

«Комфортные школы» или, как их теперь принято называть Школы будущего, создаются с учетом особых образовательных потребностей. Просторные классы, отдельные санитарные комнаты, лифты, пандусы, тактильные указатели. В зданиях есть кабинеты психолога, логопеда и дефектолога, что вряд ли встретишь в традиционной школе.

Гульназ Сулейменова, руководитель управления образования г. Шымкента: «В новом 2025–2026 учебном году в Таскене открыла свои двери новая школа №151 на полторы тысячи мест. Основные школы «Келешек» строятся в новых микрорайонах Шымкента. Это решение проблемы дефицита ученических мест в быстрорастущих жилых массивах».

Важная деталь: проект «Келешек мектептері» ориентирован на развитие отечественного производства. Вся мебель для школ — казахстанская. Ученики занимаются робототехникой, создают анимацию, а на уроках технологии работают со швейными машинами и станками по дереву и металлу. Дополнительные кружки помогают определиться с будущей профессией, отмечают педагоги.

По данным м»»»»инпросвещения, с 2023 по 2024 год в стране построено 422 школы на 510 тысяч ученических мест. Это позволило устранить проблему 32 аварийных и 71 трёхсменной школы, а также дефицит мест в двухстах школах. Дополнительно капитально отремонтированы 464 здания и оснащено более трёх тысяч кабинетов естественно-научного цикла.

Сегодня в Шымкенте 214 тысяч учеников обучаются в 150 обычных государственных типовых школах. Их техническое оснащение постепенно обновляется, но пока оно в несколько раз уступает «комфортным школам».

Айкумыс Карибаева, директор общеобразовательной средней школы №140: «Главное отличие «комфортных» школ — это качество. Думаю, вы уже успели посмотреть и сами видите здесь предусмотрены условия как для детей с особыми потребностями, так и для остальных ребят. В школу принимают детей, проживающих в ближайших домах. Родителям нужно лишь подать документы и ребёнок сможет бесплатно получать образование в таких условиях.

Отдельные блоки для младших и старших классов, STEM-лаборатории, до четырех спортзалов, плац для начальной военной подготовки — «комфортные школы» дают ученикам то, чего раньше не хватало. Но в конечном счёте всё зависит от педагогов. Поэтому вместе с модернизацией зданий государство ставит задачу привлечь в такие школы квалифицированных учителей.