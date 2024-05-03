EVRIKA: повышать качество жизни людей

Около 100 деревьев лиственных пород высадили в Шымкенте в минувшие выходные.

Так компания EVRIKA решила внести свой вклад не только в озеленение третьего мегаполиса, но и в акцию «Таза Казакстан»

В субботу на одной из полян парка имени Абая непривычное оживление. Люди в ярких футболках и кепках, вооружившись лопатами, пополняют коллекцию деревьев парка. Как выяснилось, это далеко не первый раз, когда компания EVRIKA помогает сделать Шымкент более зеленым.

«Наша Акция проводится в рамках «Таза Казахстан». Это наш вклад в озеленение города и страны. А в Шымкенте, потому что именно в этом городе 24 года назад и была основана наша компания», — рассказала Назира Журкабаева, главный маркетолог комании.



Крымские сосны, ясень, клены и дубы – все эти деревья в шымкентский парк имени Абая прибыли прямиком из питомника в Алматинской области. Каждый саженец высотой более двух метров с хорошо сформированным прикорневым комом. А место под посадку растений именно на этой территории парка выбрано неслучайно.

«На этом участке у нас растут дубы и ясен. Поэтому эти породы мы предложили высадит именно здесь, а поскольку клены требуют чуть больше места, их мы высадим на другой аллее», — рассказал техник парка Айдан Исах.

В целом, экоакция прошла на трех локациях города – помимо парка Абая, деревья посадили на аллее почетных граждан, что по ул. Тыныбаева и на аллее по ул. Ташенова. Специалисты говорят, эти деревья обязательно станут большими и не только подарят тень, но и сделают воздух Шымкента гораздо чище. А значит, компания EVRIKA продолжает следовать своему главному принципу – повышать качество жизни людей.