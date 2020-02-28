Специальный представитель французского правительства по экономическим отношениям со странами Центральной Азии, г-н Паскаль Лоро (бывший комиссар павильона Франции на Экспо-2017г.) совершит свой первый официальный визит в г. Шымкент в новой должности 29 февраля и 1 марта 2020 года.

В рамках этого визита, он проведет переговоры с акимом г. Шымкент, встретится с представителями экономических кругов и посетит некоторые объекты, с целью дальнейшего развития экономических отношений между Францией и Казахстаном (напомним: обе страны заключили более 10 лет назад «стратегическое партнерство»).

Этот визит совпадет с открытием культурного сезона «Франкофонной весны» в

Казахстане, который начнется в г. Шымкент, культурной столице СНГ в 2020 году. При

поддержке Французского Альянса г. Шымкент состоится кинофестиваль, представляющий фильмы различных франкоговорящих стран, в кинотеатре Cinémax (Shymkent Plaza). Он начнется 1 марта в 15.00 с показа фильма «Страсть Августина» от квебекского режиссера, г-жи Леа Пул. Этот культурный сезон завершится 21 апреля концертом в г. Шымкент квартета французского оркестра Le Balcon.

Визит также совпадет с гастрономическим фестивалем «Вкус Франции», который

впервые будет проводиться в г. Шымкент благодаря партнерству, установленному между Институтом Лё Кордон Блё и отелем Rixos Khadisha Shymkent. В субботу 29 февраля будут проведены кулинарные мастер классы с участием шеф повара г-на Марк Вака. А в воскресенье 1 марта, пройдет гастрономический ужин для гурманов, в присутствии Посла Франции в Республике Казахстан, Е.П. г-н Филипп Мартинэ и Генерального Консула Франции, г-на Алексиса Шахтахтинского.