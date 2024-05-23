Госстандарт туалетов предлагают разработать в Казахстане

Качественные унитазы, наличие бумаги, горячей воды и регулярной уборки.

Единый стандарт по строительству и обслуживанию туалетов предлагают создать в Казахстане. По словам Нуркена Халыкбергена, их можно будет применять как для бизнеса, так и для учреждений.

«Решить проблему горячей воды вообще не составляет проблемы. У нас в стандартах не закреплено понятие свежего воздуха, какая температура должна быть внутри, какой ширины должна быть кабинка», — говорит Нуркен Халыкберген, ректор университета Мирас.

Кроме того, говорит эксперт, пора искоренить туалеты с выгребными ямами. В них можно провалиться, в таком туалете в Туркестанской области недавно утонул трехлетний ребенок. А еще есть риск подхватить болезни. Общественники говорят, не до конца решена проблема туалетов в школах. Зачастую там нет горячей воды и туалетной бумаги, а иногда они и вовсе на улице.

«На бумаге уличный туалет ликвидирован, но по факту внутренний туалет закрыт на замок, а детей и сотрудников отправляют в уличные санузлы, и мы думаем что эта проблема все еще не решена», — говорит Дия Батенова, автор информационной компании о качестве школьных туалетов «Toile».

С 1 января этого года вступил в силу первый национальный стандарт школьных санузлов. У директоров школ впереди целое лето, чтобы исправить недочеты.

Общественные туалеты — наболевшая проблема для Казахстана. Одни старые, в других антисанитария, в некоторые невозможно зайти из-за удушающего запаха. Но есть и другая причина, почему люди не посещают общественные уборные. Чаще всего они попросту закрыты. Зачастую такие бесполезные «коробки» стоят в парках и скверах, где они особенно нужны.

Общественники говорят, хватит года после принятия единого госстандарта общественных туалетов, чтобы в них стало чисто и приятно находиться. А вот с уборными в частных домах сложнее. Центральная канализация во многих населенных пунктах отсутствует частично или полностью.

Фото: hightech.fm