Уже десятки лет, по словам жителей двухэтажных домов в микрорайоне Садовая, сложилась ситуация «SOS- полная антисанитария». Как удалось выяснить, несколько лет назад в их дома неправильно провели канализационную систему. Жильцы уже не доверяют местной власти и просят областных чиновников повлиять на решение проблем.

«В 2017 году провели канализацию, но трубы проложили неправильно. Вместо того, чтобы вывести на заднюю часть двора, вывели их на переднюю часть. И теперь у нас постоянно стоит зловонный смрад. Как нам быть? Акимат на это закрывает глаза. Мы своими силами копаем ямы-септики и туда спускается вся вода из канализации. А еще мы построили своими силами туалеты, на каждую квартиру. И так в каждом дворе. Мы не знаем, что нам делать», — говорить Шаймерденов Жумадилла.

Местные власти уверяют, что всему свое время, но когда именно, никто ответа конкретного не дает. В акимате Жетысайского района уверяют, что все недочеты скоро устранят. Мол, во всем виноват подрядчик.

«В 2017 году была построена центральная канализационная система. Подрядчики не выполнили свои обязательства, в результате чего на них подали в суд. Сегодня ведутся работы по реконструкции трех многоэтажных домов. Идет работа над централизованной канализацией в квартирах. Подключение к центральной канализационной системе в Жетысае осуществлялась в два этапа, первый этап был проведен в 2013-2014 годах, тогда из областного бюджета было выделено 1 млрд. 648 млн. тенге. Эти средства были направлены на установку канализационных трубопроводов. Второй этап был реализован в 2016-2017 годах. Для обеспечения внутренних карьеров города Жетысай выделено 534 млн. 252 тыс. Эта работа все еще продолжается. В настоящее время модернизированы три многоэтажных жилых здания», — пояснили в акимате Жетысайского района.

После обращения в акимат Жетысайского района за разъяснением над данной ситуацией, сотрудники акимата прислали фотографии, где видно, что мусор убрали и территорию очистили.