Уже десятки лет, по словам жителей двухэтажных домов в микрорайоне Садовая, сложилась ситуация «SOS- полная антисанитария». Как удалось выяснить, несколько лет назад в их дома неправильно провели канализационную систему. Жильцы уже не доверяют местной власти и просят областных чиновников повлиять на решение проблем.

Туалет на улице

«В 2017 году провели канализацию, но трубы проложили неправильно. Вместо того, чтобы вывести на заднюю часть двора, вывели их на переднюю часть. И теперь у нас постоянно стоит зловонный смрад. Как нам быть? Акимат на это закрывает глаза. Мы своими силами копаем ямы-септики и туда спускается вся вода из канализации. А еще мы построили своими силами туалеты, на каждую квартиру. И так в каждом дворе. Мы не знаем, что нам делать», — говорить Шаймерденов Жумадилла.

Дома в Жетысае

Местные власти уверяют, что всему свое время, но когда именно, никто ответа конкретного не дает. В акимате Жетысайского района уверяют, что все недочеты скоро устранят. Мол, во всем виноват подрядчик.

Мусор

«В 2017 году была построена центральная канализационная система. Подрядчики не выполнили свои обязательства, в результате чего на них подали в суд. Сегодня ведутся работы по реконструкции трех многоэтажных домов. Идет работа над централизованной канализацией в квартирах. Подключение к центральной канализационной системе в Жетысае осуществлялась в два этапа, первый этап был проведен в 2013-2014 годах, тогда из областного бюджета было выделено 1 млрд. 648 млн. тенге. Эти средства были направлены на установку канализационных трубопроводов. Второй этап был реализован в 2016-2017 годах. Для обеспечения внутренних карьеров города Жетысай выделено 534 млн. 252 тыс. Эта работа все еще продолжается. В настоящее время модернизированы три многоэтажных жилых здания»,  — пояснили в акимате Жетысайского района.

Туалет и мусорка

После обращения в акимат Жетысайского района за разъяснением над данной ситуацией, сотрудники акимата прислали фотографии, где видно, что мусор убрали и территорию очистили.

Фото прислали после обращения журналистов.
Местные жители уверяют, что все это временно, поэтому жильцы участка планируют обратиться к акиму области Жансеиту Туймебаеву, в надежде, что именно он сможет решить проблему зловония в их районе проживания.

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