Коммунальные службы и жители Шымкента преобразили город в рамках акции «Таза Қазақстан»

В Шымкенте продолжается республиканская акция «Таза Қазақстан», направленная на уборку городских территорий. Акция началась в Абайском и Аль-Фарабийском районах города и продолжилась в Енбекшинском районе.

Здесь участники мероприятия очищали улицы Сайрамскую и Безделева. Жители района вместе с сотрудниками коммунальных учреждений подстригли кустарники, очистили тротуары, убрали камни с обочин и подмели улицы. Всего в уборке приняли участие около 100 человек, было задействовано 9 единиц техники.

Заместитель акима района, Досалы Амангельдиев, сообщил, что в целом на уборку территории района было привлечено 60 единиц техники.

В Каратауском районе также прошли мероприятия в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан». На аллее «Астана» были проведены санитарные работы по стрижке кустарников и прополке травы. В этих работах приняли участие сотрудники коммунальных учреждений, использовавшие 15 единиц техники.

Заместитель акима района Азамат Парманов отметил активное участие представителей районного совета ветеранов, молодежных организаций и жителей города. В мероприятии на данной территории около 150 человек внесли свой вклад в акцию по уборке.

Кроме того, шымкентцы провели уборку на мемориале «Қасірет» в Каратауском районе. Здесь были выполнены работы по побелке деревьев, покраске скамеек и ремонту лестниц. В экологической акции, помимо жителей района и активной молодежи, участвовали сотрудники городского музея жертв политических репрессий, работники акимата Каратауского района и коммунальных учреждений.

Директор городского музея жертв политических репрессий Мария Аскарова подчеркнула, что сегодняшнее мероприятие было организовано в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий.

31 мая мемориал «Қасірет» примет жителей, гостей города и потомков жертв политических репрессий. Теперь мемориал готов к приему гостей.

Мероприятие, которое подает пример молодому поколению и призывает к чистоте, будет продолжено дальше, охватывая все больше районов и привлекая новых участников.

Акция «Таза Қазақстан» стала важным событием для города, объединившим жителей разных возрастов и профессий в общей цели – сделать Шымкент чище и уютнее.