Кровля школы загорелась в Шымкенте

Пожар произошел в одной из школ Шымкента, передает OTYRAR.

15 мая в 10:00 в средней школе №104 им. Е.Юсупова, произошло загорание кровли на площади 280 кв.м.

Все люди, находившиеся в здании, самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных. По данным спасателей, пожар был локализован в 10:46 и ликвидирован в 11:15.

Предварительной причиной возгорания считается короткое замыкание электропроводки.

В ликвидации пожара были задействованы 77 человека личного состава и 19 единиц техники ДЧС. Погибших и пострадавших в результате пожара нет, говорят в ДЧС города.