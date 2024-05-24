Нового президента ФК «Ордабасы» представил аким Шымкента

Асхат Сейсембек назначен новым президентом шымкентского ФК «Ордабасы», передает OTYRAR.

Команде, новоиспеченного президента, представил аким города Габит Сыздыкбеков.

Асхат Сейсембек ранее занимал должности генерального директора Фонда поддержки индустрии туризма и спорта, генерального секретаря федерации легкой атлетики РК.

«Асхат Рашидович вступает в должность президента футбольного клуба «Ордабасы» с 3 июня»,-говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Во время встречи обсуждали цели и первостепенные задачи для клуба. Главная цель команды-защита титула чемпиона Казахстана, а также хорошее выступление в отборочных играх и выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. Также на встрече болельщики затронули тему строительства нового стадиона.

Строительство спортивной арены планируется начать в ближайшее время в микрорайоне «Бозарык». После ввода в эксплуатацию нового объекта начнутся работы по реконструкции стадиона «Кажымукан». А в районе Бадамского (Михайловского) водохранилища предусматривается строительство тренировочной базы для футбольного клуба с двумя площадками – природным и искусственным покрытием.

Фото: пресс-служба ФК «Ордабасы»