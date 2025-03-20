В Шымкенте курьера приговорили к 13 годам за изнасилование

В специализированном межрайонном суде Шымкента вынесли приговор мужчине, обвиняемому в насилии.

По данным следствия, в прошлом году, работая курьером, он познакомился с потерпевшей. Совместное употребление алкоголя привело к конфликту, который перерос в избиение. После этого обвиняемый совершил в отношении девушки насильственные действия сексуального характера.

С учетом жестокости преступления и представленных доказательств суд признал его виновным.

Айнель Оракбаева, судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента: “Обвиняемый признан виновным. Суд приговорил его к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы. Он уже шесть раз привлекался к уголовной ответственности. С 2006 года неоднократно осуждался за хулиганство, разбой и кражи, отбывал наказания в местах лишения свободы. На момент совершения преступления находился под пробационным контролем”.

Отметим, что прокурор запрашивал для подсудимого 9 лет тюрьмы, но судья назначил более суровое наказание с учетом повторных преступлений. Кроме того, в пользу потерпевшей взыскано 5 миллионов тенге в качестве моральной компенсации.

Приговор пока не вступил в законную силу.