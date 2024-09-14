В Шымкенте охранника посадили на три года за избиение подростка

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В Шымкенте охранника признали виновным в превышении полномочий за то, что тот избил резиновой дубинкой подростка, проникнувшего на охраняемую территорию, передает CentralMediaNews.

В суде выяснилось, что подсудимый работая охранником в ТОО «G.» 28 июня 2024 года примерно в 12:30 часов, увидел, что потерпевший – подросток перелезает через ограждение футбольного поля, и схватил его.

Как отмечается, несмотря на извинения, охранник нанес несколько ударов по голове и груди резиновой палкой и причинил потерпевшему «легкий» вред здоровью.

Подсудимый признал свою вину и просил назначить ему наказание не связанное с лишением свободы.

Суд признал его виновным в превышении полномочий и приговорил его к трем годам лишения свободы, с лишением права занимать должность в охранной сфере в течение двух лет.