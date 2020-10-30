Напомним, на должность главы третьего мегаполиса Мурат Айтенов был назначен 21 января 2020 года.

Тогда одна из задач, стоявших перед ним была – достойное проедение года столицы стран СНГ.

Уже спустя две недели он отчитывается перед народом. И в этот раз его отчет носит больше информативный характер о том, что предстоит сделать ему на посту акима Шымкента. Правда, жителей, которые пришли на встречу, больше интересовала возможность рассказать главному человеку в городе о своих проблемах. А потому отчетная встреча в зале торжеств «Туркестан» плавно перетекла в личный прием в выставочном центре «Корме», который закончился поздно вечером, после 20:00.

Именно при нем было завершено строительство пешеходного перехода на пересечении Мангельдина и Темирлановского шоссе. Причем в срок, который она озвучил – 7 марта.

А потом в Казахстане объявили режим ЧП. Весь этот период Мурат Айтенов не уходил на карантин, продолжал ездить по болевым точкам города, встречался с населением, вникал в суть проблем. Был период, когда все его заместители ушли на больничный из-за коронавируса.

И только Мурат Айтенов продолжал работать. Он лично контролировал ход строительства жилья и дорог в том числе. К слову, из-за проекта по ремонту дорог в городе ему пришлось выслушать порцию критики от горожан.

Как признался во время одного из прямых эфиров, руководить мегаполисом совсем непросто: «Тяжело, конечно, в такое время руководить. В начале даже не успел ознакомиться со всей ситуацией в городе. Мы сразу начали большую подготовку к культурной программе в столице, потому что ее практически не было, и мы форсировали в этом направлении. Когда подготовились, пришел неожиданно COVID, и мы начали усиленно работать уже в этом направлении. Но самое главное, мне, как акиму, нельзя сдаваться. Будем бороться. Я думаю, что не только акиму — любому сотруднику акимата сейчас нелегко. Все работают днем и ночью, прикладывают все усилия по возможности», — ответил градоначальник.

К слову, из проектов, которые завершаются:

— ремонт дорог;

— строительство водозабора Комешбулак, который позволит обеспечить уже в этом году питьевой водой мкр. Туран. После заверения двух веток водовода – еще несколько крупных районов города;

— завершается строительство подстанции «Бозарык». А главное – с 1 ноября в городе снимают мораторий на подключение к газоснабжению, потому что со дня на день будет завершено строительство АГРС-3, которая таки решит вопрос нехватки газа в разросшемся Шымкента.

Впереди еще немало проектов. Один из самых крупных – строительство развязки и пробивка проспекта Кунаева. А потому желаем исполнения всего намеченного и задуманного на благо горожан.

Поздравляем Мурата Айтенова с днем рождения и желаем крепкого здоровья и благополучия!

Пусть рядом с Вами всегда будут друзья и единомышленники, пусть Вас окружает любовь и забота близких!

Коллектив медиахолдинга «Отырар»