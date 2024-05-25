Шымкентские школьники примерили на себя роль военных летчиков

В честь 100-летнего юбилея со дня рождения героя советского союза, первого «Халық қаһарманы» и первого министра обороны независимого Казахстана генерала армии Сагадата Кожахметовича Нурмагамбетова, почти две сотни старшеклассников Шымкента в сопровождении педагогов посетили авиабазу, чтобы увидеть, на чем летают военные летчики.

Экскурсия началась с инструктажа о правилах поведения на территории части.

Затем школьников познакомили с повседневной жизнью военнослужащих авиационной базы, рассказали об особенностях прохождения службы в силах воздушной обороны и продемонстрировали образцы авиационной техники.

После общего знакомства с частью гостям разрешили посидеть в кабинах самолета штурмовой авиации СУ-25, ударного вертолета Ми-35М, а также на транспортном борту Ми-171Ш, чтобы они могли почувствовать себя настоящими летчиками.

Бортовой техник капитан Анвар Искаков подробно рассказал экскурсантам о внутреннем устройстве кабины воздушных судов, их технических характеристиках и о том, как проводятся регламентные работы по обслуживанию авиационной техники.

Кроме того, заместитель командира эскадрильи по воспитательной и идеологической работе майор Асан Иманбеков ознакомил школьников с биографией генерала армии Сагадата Нурмагамбетова, его успехами в Великой Отечественной войне, ролью в создании и становлении вооруженных сил независимого Казахстана, а также с историей авиационной базы.

Подобная экскурсия может сыграть решающую роль в судьбе кого-то из участников.

Например, вице-младший сержант Имангали Курбанов, ученик шымкентской республиканской школы «Жас Улан», мечтает связать свою жизнь с небом, поступив в военный институт сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова.

Он понимает, что отбор в институт очень серьезный и требует не только отличных знаний в области физики и математики, но и отменного здоровья.

«Больше всего понравилась кабина летчиков – давно интересовало, что означает каждая кнопочка и для чего они предназначены. Майор Асан Иманбеков досконально и понятно все объяснил и показал. Надеюсь, через несколько лет я тоже буду летать на подобных самолетах,» – поделился Имангали Курбанов.

В завершение встречи преподаватели начальной военной подготовки поблагодарили командование части за полезную и интересную экскурсию, которая пробудила интерес у ребят к службе в рядах вооруженных сил.