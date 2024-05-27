Сила единства: более 100 человек навели порядок в Абайском районе

В рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» в сквере, расположенном на Тамерланском шоссе, была организована масштабная уборка.

В мероприятии приняли участие более 100 человек, включая жителей района, предпринимателей, представителей интеллигенции, активную молодежь и волонтеров.

Акция включала разнообразные работы: побелку и обрезку деревьев, покос травы, полив газонов и деревьев, а также вывоз мусора под лозунгом «Чистота – залог здоровья».

По словам председателя совета ветеранов микрорайона Кызылжар Бастархана Байжанова, жители района активно поддерживают экологическую акцию с самого ее начала, выполняя поручения главы государства. «Жители района ежедневно принимают активное участие в очистке каналов, арыков и обочин вдоль дорог и улиц, где они живут», — отметил он.

Участники акции подчеркивают важность поддержания чистоты в родном городе.

Город – наш общий дом, и каждый житель должен стремиться поддерживать его в порядке, не выбрасывая мусор где попало и активно участвуя в таких мероприятиях.

Организаторы акции «Таза Қазақстан» выразили благодарность всем участникам за их неравнодушие и активное участие.

Они отметили, что такие мероприятия помогают не только улучшить экологическую обстановку, но и сплотить общество вокруг общей цели – сделать Казахстан чище и красивее.

В рамках акции также проводятся образовательные мероприятия, направленные на повышение экологической осведомленности населения, особенно молодежи.

Акция получила широкую поддержку и положительные отзывы, что свидетельствует о растущем экологическом сознании населения.

Подобные инициативы, как «Таза Қазақстан», показывают, что объединенные усилия граждан могут привести к значительным улучшениям в экологии и благоустройстве наших городов.

Каждое участие, даже самое небольшое, вносит вклад в общее дело и помогает сделать наше окружение чище и комфортнее.

Заканчивая уборку, участники акции выразили надежду на продолжение таких мероприятий и призвали всех жителей района присоединяться к следующим этапам акции.

Ведь только совместными усилиями можно добиться действительно значимых результатов в улучшении окружающей среды.

Экологическая акция «Таза Қазақстан» продолжается, и организаторы надеются, что она станет доброй традицией, объединяющей людей в стремлении сделать Казахстан чистым и процветающим.