Студенты навели порядок в доме престарелых в Шымкенте

Студенты навели порядок в центре оказания специальных социальных услуг №2.

Здесь проживают 184 пенсионера. На страже чистоты в центре сегодня — студенты с вениками и лопатами наперевес.

«Спасибо большое студентам, они очень помогли нам, у нас большая территория 4,5 гектара, они очистили все от мусора, убрали траву», — говорит Шарбат Шырынбекова, руководитель центра оказания специальных социальных услуг №2.

Бабушки и дедушки дали ребятам бата, пожелав молодому поколению удачи и успехов на их жизненном пути. Между тем акция «Таза Казахстан» продолжается.