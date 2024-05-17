В Кентау ремонтируют ТЭЦ

На ТЭЦ в Кентау продолжается ремонт.

Сейчас ремонтируется 6 котлов теплоэнергоцентра. Для этого разработан проект и получено заключение государственной экспертизы. Строительные работы на объекте планируется завершить до конца года.

Жители Кентау ежегодно сталкиваются с нехваткой тепла. Каждый год проблемы возникают в самый пик холодов. Чтобы в этом году ситуцация не повторилась в городе начали капитальный ремонт на главном теплоэнергоцентре. Получено положительное заключение государственной экспертизы на восстановление 6 котлов. На это потратят больше 12 млрд тенге.

Строительные работы планируется завершить к предстоящему отопительному сезону. 4 котла будут полностью заменены. Глава региона приехал ознакомиться с ходом работы на теплоэнергоцентре. Оборудование, необходимое для ремонтных работ, завезут из-за рубежа. В связи с этим аким Туркестанской области поручил усилить заказные работы. Он предупредил подрядчиков: за каждый день отставания от графика им придется выплатить штраф. Дархан Сатылабды обязал провести работы качественно и закончить их в срок. Сейчас модернизация ТЭЦ ведется согласно графику.

«Вы подтверждаете что к началу сезона 4 котла будут готовы, к началу отопительного сезона будет автоматика, 4 новых котла будут собраны и будут готовы. 2 котла будут старые. На этот сезон мы с 6 заходим. Оставшиеся два третья декада ноября вместе со всем запустятся. Внести изменения договор в случае просрочки сдачи объекта пересмотреть ответственность подрядчика», — говорит Дархан Сатылабды, аким Туркестанской области.

Помимо модернизации оборудования на ТЭЦ, должно быть восстановлено главное здание ТЭЦ. Стратегический объект был построен в 30-е годы прошлого столетия, в прошлом году четыре котельные отремонтировали за счет спонсорские средства. Сейчас из республиканского бюджета выделены средства на реконструкцию магистральных тепловых сетей, большая часть работы уже завершена.

Изношены и внутренние теплотрубы жилых домов. Ведется работа по улучшению качества тепла. Это позволит повысить качество предоставляемых собственникам коммунальных услуг.