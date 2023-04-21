В Шымкенте выявили картельный сговор при госзакупках

17 компаний понесли ответственность за картельный сговор при госзакупках в 2022 году.

За нарушение антимонопольного законодательства они были оштрафованы на общую сумму 40 миллионов тенге. Об этом и других фактах на брифинге рассказал руководитель департамента Агентства по защите и развитию конкуренции по Шымкенту Ернар Косбаев.

Работа Департамента Агентства по защите и развитию конкуренции складывается из трёх основных направлений — профилактике признаков нарушений, защите и развитии конкуренции. Так в прошлом году субъектами расследования деятельности стали как различные компании, так и государственные структуры.

«Департаментом в 2022-ом году назначены 19 расследований, с участием трёх государственных органов и 29-ти субъектов рынка. В их числе специалисты управления архитектуры и градостроительства, нарушивших положения кодекса предпринимательства и заключившие договоры с нарушением норм. По нарушениям, выявленным в ходе проверки, на 29 субъектов рынка наложены штрафы в общей сложности на сумму 132 миллиона тенге, все средства были взысканы в бюджет», — говорит руководитель департамента агентства по защите и развитию конкуренции по г. Шымкенту Ернар Косбаев.

В работе для поддержки здоровой конкуренции департамент использует разные инструменты. Так в целях стабилизации рыночных цен, был утверждён антимонопольный договор с учреждениями-производителями и оптовыми продавцами социально значимых продовольственных товаров, а также супермаркетами двух крупных сетей. В результате с крупными сетевыми супермаркетами удалось снизить до 10% допустимую законом наценку в 15% на социально значимые продовольственные товары.

Ещё одно направление департамента в сфере защиты конкуренции мониторинг законности договоров, заключаемых субъектами рынка. Так специалисты ведомства пресекли незаконную деятельность института судебных экспертиз оценивавшего степень вмешательства абонентов в работу газовых счётчиков по запросу шымкентского филиала АО «КазТрансгазАймак».

«Почему мы вмешались? Потому что данный институт не вправе оказывать такую услугу, поскольку его деятельность ограничена лишь предоставлением услуг правоохранительным органам по гражданским уголовным и административным делам. А взаимоотношения между «КазТрансгаз Аймаком» и институтом, они не образовали такого вида разбирательства, поэтому предоставление услуг мы посчитали незаконным», — рассказал руководитель департамента агентства по защите и развитию конкуренции по г. Шымкенту Ернар Косбаев.

Как рассказал руководитель ведомства, по поручению председателя Агентства при департаменте был создан Совет по барьерам. В совещании приняли участие 13 человек: известные предприниматели города, заместитель руководителя региональной палаты предпринимательства Атамекен, председатели различных ассоциаций и представители правоохранительных органов.