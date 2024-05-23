В смерти 5 пассажиров признан виновным 60-летний водитель из Шымкента

Судебный процесс по делу о ДТП, в котором погибли пять человек, завершился.

60-летний водитель из Шымкента признан виновным в крупной аварии и приговорен к 5 годам тюремного заключения. Жуткое происшествие произошло на трассе Алматы-Ташкент в августе прошлого года.

По материалам дела, осуждённый на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter перевозил 17 человек из Шымкента в Жамбылскую область. Водитель уснул за рулём автобуса, выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai Elantra.

Асет Серикбаев, пресс-секретарь туркестанского областного суда:

«Приговором Тюлькубасского районного суда, Манапов Уразали Ярлакабович признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 345, с лишением права управления транспортным средством на 7 лет и лишением свободы на 5 лет в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности»