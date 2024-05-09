Ветеранам ВОВ в Шымкенте вручили ключи от квартир

Аким Шымкента вручили Ветеранам ВОВ ключи от квартир, передает Otyrar.kz

Глава мегаполиса встретился с фронтовиками, где передал от Главы Государства ключи от квартир. Нина Егоровна Мосунова и Муратали Толепбергенулы это оставшиеся ветераны в Шымкенте.

«Мы никогда не забудем ваши подвиги, мы благодарим вас! Благодаря вам, мы живем в мире и согласии», — сказал аким г. Шымкента.

Ветераны ВОВ сегодня лично почтили память героев у вечного огня в парке Абая.

Напомним, что Ветерану ВОВ Нине Егоровне Мосуновой — 100 лет, а Муратали Толепбергенулы — 99 лет.