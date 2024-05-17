Взятки и пытки: на чем попадаются госслужащие и силовики?

Присвоение или растрата вверенного чужого имущества и получение взятки — вот самые популярные нарушения закона среди чиновников и правоохранителей.

За три месяца с начала года черту уголовного кодекса преступили больше 190 госслужащих. Из популярных правонарушений также мошенничество, дача взятки и злоупотребление должностными полномочиями. Общественники говорят, большая часть преступлений связаны с коррупцией. И если на бытовом уровне «крутятся» десятки тысяч тенге, но на «деловом», миллионы и даже миллиарды.

«Это схематичное затачивание конкурсов лотов от одного поставщика, но эти схемы очень тяжело расколоть. Так, мы с областной прокуратурой Карагандинской области отменили больше 21 млрд конкурсов, потому что они были проведены с нарушением правил», — говорит Рустам Танишпеков, руководитель РОО «Әділдік жолы» по Карагандинской области .

При этом не все нарушители привлекаются к ответственности, а отследить все подобные конкурсы общественники не успевают физически. По словам экспертов, в Казахстане сохраняется высокий уровень коррупции на всех уровнях, как бытовом так и деловом. К тому же, говорят общественники, антикоррупционная служба не может воздействовать на деятельность МВД, КНБ и прокуратуры.

«Нужно, чтобы антикоррупционное законодательство также касалось структуры МВД, внутренних дел, комитета национальной безопасности и остальных. Должна быть прозрачность всех органов, должна быть доступная обществу», — говорит Ляззат Бактибаева, руководитель РОО «Әділдік жолы» по Кызылординской области.

Кроме коррупционных нарушений совершаются и преступления против личности. Так, по статистике, сотрудники МВД в этом году чаще всего попадались на жестоком обращении и пытках, этим не гнушались и военнослужащие.

«Огромное количество людей под пытками дают показания, это до сегодняшнего дня к сожалению происходит. Я через день слышу какие-то истории, доказать очень сложно, люди пишут в МВД, антикор, прокуратуру, очень малое количество дел в этом направлении не доходит до суда, я считаю здесь нужна реформа», — говорит адвокат Евгений Яворский.

Искоренить коррупцию полностью практически невозможно. Даже ужесточение наказания, как например в Китае, вплоть до смертной казни, не останавливает людей от совершения махинаций. Для некоторых деньги превыше собственной жизни. Но бороться с этим проявлением нужно, говорят эксперты, и в первую очередь начать с себя.