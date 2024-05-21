Земли в зелёном поясе Шымкента не будут переданы застройщикам

Аким города Габит Сыздыкбеков, откликаясь на обращения жителей, поручил сохранить территорию зеленого пояса в неизменном виде.

Жилой массив Игилик, расположенный в зеленом поясе по улице Баба-ата, был передан частным лицам для строительства складов. Однако на встрече с акимом жители выразили обеспокоенность и настоятельно попросили не передавать эту территорию частным лицам, чтобы сохранить зеленый пояс.

По поручению главы города управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений провело детальное изучение этой территории.

Установлено, что участок площадью 1,4 га находится в частной собственности и предназначен для строительства складских помещений и железной базы. Владельцами земли являются ТОО «Шебер Юг», ТОО «Шымкент құс» и индивидуальный предприниматель.

Однако, согласно генеральному плану, этот участок должен быть изъят для государственных нужд, так как он находится на территории зеленых насаждений.

В настоящее время ведутся соответствующие процедуры по приобретению земли для государственных нужд.

В социальных сетях распространяется информация о вырубке деревьев в зеленом поясе.

Официально сообщается, что фактов вырубки деревьев со стороны предпринимателей на этой территории не зафиксировано. Граждан призывают доверять только официальным источникам информации.

Этот вопрос находится под личным контролем акима города. Важно отметить, что работа по сохранению Зеленого пояса продолжается, и все усилия направлены на то, чтобы обеспечить его защиту от застройки.

Кроме того, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений активно работает над реализацией плана по расширению зеленых насаждений в городе.

В рамках этого плана предполагается создание дополнительных парков и зеленых зон для улучшения экологической ситуации в Шымкенте.

Сохранение зеленого пояса имеет огромное значение для улучшения качества жизни горожан, создания благоприятной экологической обстановки и защиты природных ресурсов города.

В связи с этим аким города и соответствующие службы будут продолжать работать над тем, чтобы обеспечить надежную защиту и развитие зеленых насаждений в Шымкенте.

Жители могут быть уверены, что все меры принимаются для сохранения зеленого пояса и недопущения его застройки.

Официальные лица призывают всех граждан быть бдительными и сообщать о любых попытках незаконного использования земель зеленого пояса.