Туркестан озеленяют по-новому

Саксаул, лиственные деревья, десятки видов кустарников — все это част зеленого пояса Туркестана. А чтобы было чем пополнят зеленый фонд, создаются питомники и теплицы.

Вопрос с поливом решают скважины – их здес пробурено более 240. Цель проекта — улучшить воздух, защитить город от пыльных бурь и вернуть природе силу.

Нуржан Кашкенов, заместитель директора ГКП «Зелёная зона»: «На сегодняшний день для полива культурных лесных насаждений пробурено более 240 скважин. Приживаемость деревьев составляет 60–65 процентов. Для повышения плодородия почв мы используем органические и минеральные удобрения».

На территории «Зелёной зоны» работают более 600 специалистов и свыше 70 единиц техники. Проект продолжает расти — и в будущем должен превратиться в настоящий зелёный щит Туркестана. Он будет смягчать климат, сдерживать пыль и создавать экологически комфортную среду — как для людей, так и для животных.

В рамках специальной экскурсии питомник посетили ветераны лесного хозяйства. На 120 гектарах здесь выращивают 21 вид деревьев и кустарников. Есть и современная теплица — площадью более 570 квадратных метров. В ней — редкие декоративные породы, которые в будущем также станут частью зелёного пояса.

Экологический проект решает сразу несколько задач: улучшает состояние воздуха, снижает пылевые нагрузки и делает город более устойчивым к климатическим вызовам. И всё это — на годы вперёд.