Территория «зелёного пояса» Шымкента станет больше

В Шымкенте увеличат территорию «зеленого пояса». На неиспользованных и невостребованных сельхозугодьях высадят сотни плодовых деревьев, они не только будут давать прохладу, но и пополнять урожай, а значит решать вопрос продовольственной безопасности.

Таким образом, за счет посадки плодовых деревьев увеличится площадь «зеленого пояса» и достигнет 8000 гектаров. Поливать растения планируют с из скважин, их пробурят за счет инвесторов, которые согласились выступить спонсорами. Между тем, предпринимателей будут субсидировать за высаживание садов, им компенсируют 25% трат.

«Есть отдельные инвесторы, которые под себя готовы пробурить скважины. Для дальнейшего, чтобы сами посадили. Сейчас у нас три инвестора готовы, они уже реализуют свои проекты. Это в первую очередь импортозамещение и продовольственная безопасность», — говорит Абунасыр Джанбатыров, руководитель управления сельского хозяйства и ветеринарии г. Шымкента.