23-летний парень утонул в Шымкенте

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Редактор Тина Кудайберген
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Несчастный случай произошел 27 июня в Абайском районе, передает OTYRAR.

Молодой человек утонул в водоеме Кайнарбулак, где запрещено купаться. Как сообщает ДЧС Шымкента, на место происшествия было направлено 3 единицы техники и 5 спасателей. К сожалению, парения спасти не удалось.

В связи с купальным сезоном уровень трагедий на воде растет. Поэтому спасатели настоятельно просят жителей соблюдать личную безопасность, и соблюдать следующие правила:

  • Не плавать в запрещенных местах
  • Не нырять в воду неизвестной глубины
  • Не плавать в нетрезвом виде
  • Держаться по дальше от водных видов транспорта
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