Штрафы — стоп! Аким Шымкента отменил наказания и пообещал дороги и камеры

Выездная встреча акима Шымкента в микрорайоне Асар-2 отметилась конкретным решением: по жалобе предпринимателей из садоводческого общества Кайнарбулак аким распорядился временно отменить штрафы, которые выписывали из-за неурегулированного земельного статуса объектов.

Асар-2 — молодой микрорайон, тем не менее, проблем здесь немало. Однако на встречу пришли и жители соседних районов, где встреча ещё не проводилась.

Жительница Кайнарбулака сообщила о проблеме местных предпринимателей — их объекты попали в зону «красной линии», поэтому оформить документы невозможно. В результате им выписывают штрафы.

Акмарал Омирзакова, жительница Шымкента: «Платим патенты, налоги, юридическое и электричество. Но из-за того, что попали на красную линию, не можем оформить документы. Сейчас каждому выписывают штрафы по 90 тысяч. Это только половина. Документы не оформляют. И туда нельзя, и сюда нельзя».

Выслушав предпринимателей, аким сообщил, что штрафы временно будут отменены до решения вопроса.

— Из-за попадания на красную линию штрафы временно отменят, — заверил Габит Сыздыкбеков.

У асаровцев другие проблемы. Так, активистка Гаухар Абишова озвучила несколько волнующих вопросов.

«На улице Арахат есть частный дом. Что там — неясно: завод или что-то другое. Но по ночам идёт чёрный дым. Запах отвратительный. Людей этот запах сильно беспокоит. Нас не пускают внутрь, мы не можем посмотреть, что там», — рассказала Гаухар Абишова.

«Прошу прощения. Сейчас уточню. Может, они занимаются золотом? Незаконно… Коллеги уже занимаются этим. Говорят, будут переезжать», — выяснил Габит Сыздыкбеков.

Также, местные жители сообщили акиму Шымкента о частых кражах в микрорайоне, и теперь просят установить камеры видеонаблюдения.

— Раньше мы сами ловили воров. Сейчас, видели, как убегали за пшеничное поле.

— Где это?

— В сторону Шымсити.

— Это открытая площадка у трассы на Алматы?

— Да, там не дают покоя.

– Молодёжь?

— Да, подростки. Нам нужны камеры. Раньше аким говорил, что установят 38 камер. Но ни камер, ни его самого нет».

«Сейчас вопрос камер рассматривается. Идёт конкурс. Увеличим количество камер планово. В прошлом году было 1000, в этом году установим 3000. При наличии дополнительных средств, увеличим ещё. Некоторые не понимают, зачем столько камер. Но если не нарушаешь закон, ничего страшного», — сказал аким Шымкента.

Житель микрорайона Марат Абдикадыр, поднял проблему внутренних дорог: «В Бойтумар, Кокбастау у нас около 37–40 улиц. Хотели бы попросить дорогу».

На что аким Шымкента ответил: «Это наша обязанность. Вы сказали 37 улиц?

— Всего 53 улицы.

— Все они будут построены в этом году. Причём с освещением. Это не только план вашего района, но и всей городской инфраструктуры. Город развивается. Сейчас делаем дороги, позже проведём канализацию».

Говорили асаровцы и о незаконных свалках и уличном освещении. Специалисты пообещали решать вопросы поэтапно. А аким города продолжает встречаться с жителями районов Шымкента. Актуальный график встреч опубликован на официальных страницах акимата.