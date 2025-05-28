Трагедия в школе: шестиклассника задушили одноклассники

7 февраля Улагат Сейдулла, ученик шестого класса, как обычно ушёл в школу. Домой он больше не вернулся.

Его похоронили через несколько дней — в закрытом гробу. Первые объяснения педагогов были краткими: «упал на перемене». Но дальше — тишина.

Гульмира Кошеева, мать погибшего: «Мой сын был абсолютно здоров. Мне позвонили, сказали, что ему стало плохо. Когда я прибежала, он лежал на парте, без обуви, мокрый. Я кричала: Спасите его! Но в больнице мне сказали — он умер. Просто умер. Я не понимала — как это вообще возможно».

Гульмира Кошеева воспитывает пятерых детей одна. Старший — Улагат был её опорой: отличник, заботливый брат, послушный сын. Первое объяснение — обморок быстро сменилось шокирующей правдой: мальчика задушили прямо в классе.

Гульмира Кошеева, мать погибшего: «Мне не верилось, что дети на такое способны. Потом мне рассказали: одноклассник принёс телефон, мой сын взял его, в шутку. Тот догнал и начал душить. Не сразу отпустил. Это произошло прямо на парте. Учителя в классе не было. Когда Улагат потерял сознание, ученики начали лить воду, закрыли дверь, не пустили никого. Сначала позвали медсестру, потом завуча… Но было уже поздно».

Педагоги, по словам матери, сначала пытались перевести вину на ребёнка: якобы были приступы, проблемы с сердцем. Но заключение судмедэкспертизы однозначно — здоров. Причина смерти — удушение.

Гульмира Кошеева, мать погибшего: «Его душили так сильно, что он захлебнулся собственным языком. Ни один учитель не извинился. Ни один. Я потеряла сына и никто не понёс ответственности».

После трагедии школу покинули четверо сотрудников. Директор и ещё один педагог ушли по собственному желанию. Однако вскоре двое из уволенных — классный руководитель и завуч попытались восстановиться через профсоюз.

Омирсерик Кенжеев, и.о. директора школы им. А. Оразбаевой: «Трудовая инспекция указала на нарушения в оформлении приказа об увольнении. Мы направили документы в отдел образования для правовой оценки».

Подозреваемый школьник, по закону, освобождён от уголовной ответственности: ему нет 12 лет. Родителей оштрафовали. Уголовное дело закрыто. Распространять материалы расследования запрещено под угрозой ответственности.