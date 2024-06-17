Айгерим Джумакулова назначена и.о. руководителя управления внутренней политики и по делам молодежи Шымкента

Указ о назначении был опубликован на сайте акимата.

Айгерим Джумакулова родилась 1 февраля 1991 года в Южно-Казахстанской области. Окончила Казахский национальный университет им. аль-Фараби по специальности «Регионоведение».

В 2012 году она стала ведущим экспертом службы мониторинга Центра коммуникаций канцелярии Премьер-министра РК.

В 2012-2015 годы была главным экспертом служб мониторинга, прогнозирования и мониторинга, центральных коммуникаций при Президенте РК.

С 2015-го по 2016 год Айгерим Абдиохаповна работала в должности главного эксперта пресс-службы акима ЮКО. Затем, с 2016 по 2019 год, она была советником акима — руководителем пресс-службы акимата г. Шымкента.

В 2021-2023 годы была депутатом VII созыва Шымкентского гормаслихата.

Последние пять лет успешно работала в должности директора медиахолдинга OTYRAR.

Коллегам она запомнилась умением замечать нераскрытые таланты и новаторскими идеями.

Одна из таких идей — программа «Народ и власть», которая выходит в эфир каждый вечер в прайм-тайм. Жители города и области могут позвонить в студию и в прямом эфире задать вопрос представителям власти и, возможно, решить свои проблемы.

Благодаря Айгерим Джумакуловой появились новые лица в казахстанской журналистике, которые начали свою карьеру на ТК «OTYRAR» и продолжают работать на республиканских каналах.