Берег реки Кошкар ата очистили активисты

В Шымкенте продолжается экологическая акция «Таза Казахстан».

Сегодня традиционная очистка территорий прошла в 6 локациях города. Для акции было мобилизовано около 1500 жителей мегаполиса и 150 единиц техники.

Эта локация – одна из самых живописных в Шымкенте. Река Кошкар ата – главная водная артерия мегаполиса. Её истоки берут начало глубоко под землей. Здесь горожане купаются круглый год. В наведении порядка на прибрежной территории приняли участие сотни шымкентцев.

Берег реки Кошкар-ата очистили от мусора в рамках экологической акции «Таза Қазақстан» в Шымкенте. На субботник вышли работники коммунальных служб, госслужащие, ветераны и молодёжь. Местами волонтёрам даже пришлось вырубать заросли сорняков с помощью садового инвентаря. Чистоту сегодня наводили не только возле реки.

Валентина Невзорова, жительница г. Шымкента:

«А тут и вся техника: и траву косят, и красят, и деревья белят. Сколько я здесь живу, 40 лет, это первый раз у нас такое. Спасибо! Дай бог, чтобы эта акция и дальше продолжалась».

Валерий Давыдов, житель г. Шымкента:

«Одна просьба ко всем жителям нашего города, чтобы не сорили, соблюдали чистоту в первую очередь. Спасибо за такую акцию, за чистый Казахстан. Давайте будем поддерживать её».

Маратжан Есимбеков, житель г. Шымкента:

«Раньше территория Кошкар-Аты была неухоженной. Теперь в рамках акции «Таза Казахстан» большое внимания уделяется чистоте и благоустройству. Сейчас 12 гектаров земли на реке Кошкар-Ата очистили».

Трудовой десант с утра проводил генеральную уборку во дворах многоэтажек, в парках и скверах. В ходе экологической акции, избавились от сухостоя и вывезли мусор. К традиционной эко-акции подключилась и молодежь Шымкента.

Мадина Абилкасым, волонтер:

«Молодежь часто не соблюдает чистоту, это не трудно заметить. Думаю подрастающее поколение должно любить наш город и содержат его в чистоте».

Бауыржан Калдыбаев, начальник отдела акимата Каратауского района:

«Чистота города – это не только обязанность акимата, но и обязанность каждого жителя этого города. Поэтому я призываю всех жителей, чтобы активно участвовали в этой акции и каждый день убирали свои дворы».

Традиционные уборочные работы проведены в 6-ти городских локациях. В акции было мобилизовано 150 единиц техники и около 1500 человек.

Жарылкасын Машбек, заместитель руководителя управление развития комфортной городской среды г. Шымкента:

«Работы по очистке территории проводятся в 5 районах и на берегу реки Кошкар-Ата, а также в 6-ти населенных пунктах. Общая численность людей, которые принимают участие в акции, в каждой точке, превышает 150-200 человек, в общем работают до полУтора тысяч. В акции принимают участие волонтеры, ветераны и жители Шымкента».

Акция «Таза Қазақстан» стартовала по всей стране 8-го апреля по поручение главы государства Касым-Жомарта Токаева. Экологическая кампания в Шымкенте традиционно проходит каждую неделю. Принять в ней участие может каждый житель мегаполиса.