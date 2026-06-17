На Кошкарате появилось еще одно место для купания

С наступлением летней жары вопрос: «Где искупаться?» для жителей Шымкента становится одним из самых актуальных. Температура воздуха уже превышает комфортные значения, поэтому горожане всё чаще выбирают отдых у воды.

Комфортное и бесплатное место — река Кошкарата. И на этой водной артерии появилась еще одна купалка. Кошкарата издавна была излюбленным местом для купания — это помнят старожилы города. На некоторое время, река приходила в упадок, но сейчас главная водная артерия Шымкента обрела новую жизнь.

Местная детвора с удовольствием с удовольствием осваивает новое место для купания! Бассейн который сделан прямо в реке находится по проспекту Республики. Вода здесь такая же холодная как и в роднике. Специально для отдыхающих сделаны раздевалки и даже лежаки. Здесь чисто, безопасно и комфортно.

Мы призываем жителей города не только купаться в специально отведенных зонах. Но, и беречь окружающую среду и не наносить вред природе. Весь мусор в реке Кошкарата в первую очередь печальная заслуга местных жителей.