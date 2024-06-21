Как перестать жить в кредит рассказали эксперты

Жизнь в кредит для многих казахстанцев стало обыденностью.

Финансовые эксперты говорят, что 95% населения живут с банковской задолженностью. В Долговую яму попала и Аяужан Жорабекова. Чтобы повысить свою финансовую грамотность жительница Шымкента обратилась к специалистам проекта «Общество без долгов». Девушка говорит, специалисты научили находить другие способы заработка, не прибегая к кредитам.

Аяужан Жорабекова, жительница г. Шымкента:

«Я открыла кредитную карту на 150 тысяч тенге. У меня оставалась задолженность в размере 36 тысяч тенге. Первый урок прошел в понедельник, а уже во вторник я решила закрыть кредитную историю. Других долгов у меня нет».

Уроки финансовой грамотности провели специалисты проекта «Общество без долгов». Эксперты сейчас трудятся над обучением основ планирования семейного бюджета и консультируют должников банков. Личные консультации будут проводить в течение 5 дней. Кроме того, участникам бесплатно окажут юридическую помощь.

Макпал Шенгельбаева, финансовый эксперт проекта «Общество без долгов»:

«После пяти дней обучения люди получат сертификат. После их будет сопровождать адвокат. Есть люди, которые находятся под законной опекой, есть люди, которые не могут платить по кредитам, или не могут собрать документы на банкротство. Все они могут год бесплатно проконсультироваться у юриста. Кроме того, по этому сертификату действуют государственные грантовые программы, специалисты помогут вам написать бизнес-план и собрать документы за год. После этого проведем тренинг по госзакупкам».

По официальным данным, казахстанцы получили кредиты на 18 трлн тенге, количество заемщиков превышает 8 миллионов. Чтобы не погрязнуть в долговой яме, специалисты рекомендуют на постоянной основе, особенно если берешь кредит, пользоваться услугами финансовых консультантов. При этом эксперты советует безработным НЕ налегать на кредиты, рассрочки и микрозаймы.

Макпал Шенгельбаева, финансовый эксперт проекта «Общество без долгов»:

«95% нашего населения имеют кредиты, 2 миллиона из них не могут платить по ним. Данная статистика связана с тем, что финансовая грамотность хромает».

Проект «Общество без долгов» реализуется в 17 регионах страны. В Шымкенте сертификаты уже получили 5 тысяч 200 жителей. Специалисты ждут желающих принять участие в проекте.

г. Шымкент, ул. Бейбитшилик, 3