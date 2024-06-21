Нарколабораторию обнаружили в Шымкенте

Нарколабораторию ликвидировала полиция в Шымкенте.

Лабораторию по изготовлению наркотических веществ обнаружили стражи порядка, сообщает Polisia.kz. При обыске дома в Каратауском районе, изъяли оборудование для изготовления синтетических наркотиков, две тонны прекурсоров и свыше 11 кг мефедрона.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщают в ДП Шымкента, проводится досудебное расследование. Подозреваемые взяты под стражу.

С начала года сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято более 35 кг наркотиков, 20 кг из которых синтетические наркотики.