Адилханов Бексултан Ержанович назначен на должность руководителя управления туризма, внешних связей и креативной индустрии.

Бексултан Адилханов родился в городе Шымкент Южно-Казахстанской области. Окончил университет КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева по специальности «Правоведение», а также университет дружбы народов им. академика А.Куатбекова по специальности «Государственное и местное управление».

Трудовую деятельность начал в 2016 году исполняющим обязанности главного специалиста юридического отдела аппарата акима города Шымкент. С 2017 по 2020 годы работал главным специалистом юридического отдела аппарата акима города Шымкент.

В 2020-2021 годах работал руководителем отдела по работе, анализу и мониторингу с общественными организациями, руководителем отдела общественно-политической ситуации Управления внутренней политики и делам молодежи города Шымкент, а с 2021 по 2023 годы — заместитель руководителя управления внутренней политики и делам молодежи.

С декабря 2023 года занимал должность руководителя Управления по делам религий города Шымкент.