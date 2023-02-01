В управлении туризма Шымкента ушел руководитель

Ерлан Кыдыров покинул пост руководителя управления туризма, внешних связей при акимате Шымкента.

Об этом экс- начальник сообщил на своей странице в социальных сетях. 31-летний Ерлан Кыдыров возглавлял ведомство 1,5 года.

«Выражаю огромную благодарность за оказанное доверие Мурату Дуйсенбековичу, Максуту Пернебаевичу, Айбеку Бериковичу и всем моим коллегам за плодтоворные 1,5 года. Мы с командой делали все возможное, чтобы привлечь как можно больше туристов в Шымкент«, — написал Ерлан Кыдыров.

Напомним, недавно информационные паблики раскритиковали управление туризма Шымкента за якобы необоснованные траты на роуд-шоу. Речь идет о 22 млн тенге. В рамках этой акции делегация южного мегаполиса посещает заграничные выставки, устраивает ознакомительные мероприятия и привлекают зарубежных туристов в южный мегаполис. Если говорить о результатах, в прошлом году Шымкент посетили около полумиллиона человек (общ статистика и казахстанцы и внешние туристы). 36 тысяч приехали из стран дальнего зарубежья.