Бонжур, Шымкент. Парижанин встретит Наурыз в южном мегаполисе

Парижанин выиграл «Путешествие в счастливый город» и теперь сможет встретить Наурыз в солнечном мегаполисе, передает корреспондент OTYRAR.

Счастливчика зовут Нельсон Родригес. Он правильно ответил на все вопросы про Казахстан на роуд- шоу в Париже. Главным призом викторины стала путевка в Шымкент на празднование Наурыза. Об этом сообщили в Управлении туризма и внешних связей.

Подобные роуд-шоу проводятся в целях привлечения туристов из-за рубежа в Казахстан. Они укрепляют деловое сотрудничество между странами и помогают привлечь иностранные инвестиции.

На роуд-шоу шымкентская делегация продемонстрировала атрибуты быта казахского народа, традиционные блюда: горячие бауырсаки, курт, а также очки виртуальной реальности. Надев их, потенциальные туристы смогли прогуляться по уютным улочкам Шымкента, не вылетая из своей страны.

В Управлении туризма и внешних связей считают, что Казахстану нужно перенять опыт французских коллег, ведь Франция самое популярное направление среди туристов. Эту страну посетило более 82 миллионов людей. Отметим, что Франция активно инвестирует в Казахстан.