Как планируют развивать туризм в Шымкенте

Специалисты городского управления туризма и внешних связей провели брифинг на котором рассказали об итогах прошедших 12-ти месяцев и поделились своими планами на этот год.

Как рассказали руководители управления, туристическая сфера в Шымкенте расширяется ежегодно и привлекает новыми направлениями всё больше туристов из стран как ближнего так и дальнего зарубежья.

В прошлом году по данным управления туризма Шымкент в качестве туристов посетили около полумиллиона человек. 36 тысяч из которых из стран дальнего зарубежья. Больше всего гостей в наш город приехало из Алматы и Астаны, а из за рубежа из России, Узбекистана, Кыргызстана, Турции, США, Кореи и других стран.

Поэтому особое внимание управление уделяет гостиничному бизнесу, благополучие которого должно привлечь ещё большее количество туристов.

Ерлан Кыдыров, руководитель управления туризма и внешних связей города Шымкент.

«В прошлом году в Шымкенте было открыто 7 новых гостиниц, строительство которых обошлось в 5 миллиардов тенге. При этом 145 человек были обеспечены работой. В этом году мы так же планируем построить 6 гостиниц на общую сумму 4 с половиной миллиарда тенге. Помимо того мы сейчас ведём переговоры с руководством сети отелей Хилтон о строительстве гостиницы в Шымкент-сити. Сюда будут привлечены инвестиции на сумму 15 миллиардов тенге. Сейчас готовятся все необходимые документы и строительство планируется начать во втором квартале этого года».

Таким образом в Шымкенте вместе с отелем «Риксос» будет два пятизвёздочных отеля.

Как рассказал руководитель управления туризма, в этом году в апреле будут определены самые красивые дворы Шымкента, жители которых получат солидные денежные призы.

Горожанам предлагается поучаствовать в конкурсе по декорированию территории, озеленению и высадке цветов, при этом четверть цветов должны быть тюльпанами.

Ерлан Кыдыров, руководитель управления туризма и внешних связей города Шымкента:

«Общий призовой фонд составит 22 млн. 500 тысяч тенге. 1 место-3 млн., 2 место-1 млн., 3 место-500 тыс. тенге. Будут выбраны по 3 призовых места в каждом из 5 районов города. То есть, будут определены по три победителя из Каратауского, Енбекшинского, Абайского, Аль-Фараби и Туранского районов. Подать заявку на участие можно на сайте «visit-shymkent.kz». Результаты работ, начатых осенью прошлого года, станут известны в апреле этого года».

Как обещают сотрудники управления туризма в сфере креативной индустрии — сектора экономики основанной на продаже товаров и услуг результатов интеллектуальной собственности Шымкент тоже ждут перемены.

Этот термин будет фигурировать и в названии управления. По городу определены 3 потенциальных направления креативной индустрии: это IT, кино и анимация, дизайн и мода. Помимо всего этот сектор экономики даёт и много рабочих мест. Сегодня в креативной индустрии Шымкента работают 12 567 человек.