Оставляет желать лучшего: о ситуации с «дорожными войнами» рассказал прокурор Туркестанской области

Прокурор Туркестанской области провел совещание, где обсудили работу обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью.

Главный прокурор области заслушал отчеты ответственных, где озвученная статистика не очень спокойная.

Итак, как стало известно в сфере безопасности дорожного движения за 5 месяцев текущего года по Туркестанской области количество ДТП увеличилось на 54,1%, а число потерпевших на 51,6%.

В ведомстве пояснили, что за этот период зарегистрировано 208 уголовных дел по транспортным происшествиям, из них 26 к сожалению, с летальным исходом.

«Безопасность граждан зависит от качества работ каждого государственного органа.

Озвученные сегодня недостатки и предложения не должны оставаться без внимания уполномоченных органов», — сказал Мурат Тлеубердиев, прокурор Туркестанской области.

Прокурору представители ведомств отчитались о проделанной работе и представили план действий по актуальным вопросам и криминогенной обстановки.

По итогам совещания членам Координационного совета и уполномоченным органам даны соответствующие протокольные поручения.