Прорастает трава сквозь асфальт

Хозяева дворов, уложенных тротуарной плиткой, обычно недолго радуются идеальному покрытию. Уже через несколько месяцев они сталкиваются с неприятностью – в межплиточных швах начинают прорастать сорняки. Есть несколько эффективных способов убрать траву между тротуарной плиткой.

Если вы не любители прополки и перспектива периодически вырывать траву вам не нравится, попробуйте термообработку. Пролить плитку кипящей водой – это достаточно немудреный и эффективный способ. От кипятка погибают не только взрослые растения, но и семена, которые находятся в межплиточном пространстве.

Недостатком метода считается то, что за один раз избавиться от сорняков не удастся, обработку придется повторить несколько раз. Если площадь плитки большая, то проливать ее кипятком будет хлопотно. Но это единственный минус.

Смесь из песка, соды и соли – еще одно подручное средство, избавляющее от травы между плитками. Точных пропорций здесь нет, но опытные хозяева советуют взять побольше соли и песок помельче (крупный или грязный надо просеять), чтобы тонкая смесь лучше заполнила межплиточное пространство. Ее рассыпают по поверхности плитки и щеткой заметают в швы до их полного заполнения. Затем аккуратно проливают водой и снова заполняют появившиеся пустоты. Излишки соли надо смести и убрать, чтобы она действовала только на сорняки и не попала на культурные посадки.

Уксус – вещество, тоже эффективно убивающее сорняки. В литре воды разводят 2 ст. ложки уксусной эссенции, добавляют 1 ст. ложку соли и немного любого жидкого мыла (чтобы смесь лучше прилипала к траве). Раствор заливают в пульверизатор и обильно опрыскивают сорняки. Обработку проводите в сухую погоду, следите, чтобы в ближайшие дни не было дождя. Через некоторое время растительность погибнет.

Небольшой участок тротуарной плитки можно накрыть светонепроницаемой пленкой или аналогичным материалом. Траву достаточно на неделю или чуть больше лишить кислорода и света, чтобы она перестала расти.

Наконец, можно воспользоваться гербицидами – специальными препаратами для борьбы с сорняками. Их используют не только на грядках и в саду, но и для уничтожения растительности в межплиточных швах. Препараты разводят и применяют строго по инструкции. Обработку проводят в защитной одежде, поскольку все гербициды токсичны.

Яна Котт