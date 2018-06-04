Полмесяца назад в Шымкенте объявили о проведении конкурса «Чистый город». Его организаторы — акимат города Шымкента и ассоциация «Гражданский Альянс ЮКО».

Этот конкурс проводится у нас уже в шестой раз. В этом году он пройдет по четырем номинациям — «Лучший двор», «Лучшая улица», «Лучший район» и, внимание, новая номинация — «Лучший участковый инспектор». Общий призовой фонд конкурса составляет 4 000 000 тенге.

Сколько же людей откликнулось на призыв принять участие в конкурсе «Чистый город»? На этот вопрос ответила координатор совместного проекта Зауре Балбаракова.

«В Аль-Фарабийском районе в конкурсе примут участие жители 91 двора и 17 улиц. Всего от этого района подано 108 заявок. Это на сегодняшний день рекорд!

В Енбекшинском районе жители 51 двора и 18 улиц пожелали принять участие в конкурсе. Итого 69 заявок. В Каратауском районе жители 25 дворов и 36 улиц займутся их благоустройством и озеленением. Итого по этому району принята 61 заявка.

Меньше всего участников оказалось в Абайском районе: всего 17 улиц и 37 дворов. Итого 54 заявки, или ровно в два раза меньше, чем в Аль-Фарабийском районе.

Всего по Шымкенту набралось 292 заявки. Маловато будет для города-миллионника», — ответила Зауре Балбаракова.

Организаторы конкурса продлили прием заявок до 15 июня. Так что, кто не успел, поторопитесь! Посоревнуйтесь с земляками в таком красивом деле!

Фарида Шарафутдинова