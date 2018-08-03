Специалисты Аль-Фарабийского акимата проехали по городу и осмотрели несколько дворов многоэтажных домов. Эти пятиэтажки участвуют в акции «Чистый двор, чистая улица», которую устраивает общественное объединение «Гражданский Альянс».

В этом году в ней принимают участие жители 130 шымкентских дворов. Ещё одна цель поездки сотрудников районной администрации — проверка подготовки к отопительному сезону.

Аль-Фарабийский район — центральный район города и поэтому его благоустройству местная администрация уделяет особое внимание. А благодаря ежегодным акциям «Чистый двор, чистая улица» Шымкент становится ещё привлекательней.

Число желающих поучаствовать в конкурсе на лучший двор ежегодно растёт. И если в прошлом году в нём приняли участие 90 дворов и улиц, то в этом году претендентов на призы уже 130. Жители дома 22 А улицы Жангильдина уже выигрывали конкурс в 2016 году. В этот раз они так же хотят повторить свой успех.

Зухра Сарсенбаева, домком дома 22″А» ул. Жангильдина: «Наш двор благоустраивают все жители дома. Мы вместе ухаживаем за ним, высаживаем цветы, белим деревья. Дети приносят воду, взрослые поливают. В позапрошлом году мы уже побеждали в конкурсе на лучший двор. Надеюсь, что в этом году нас тоже отметят».

Ознакомились работники акимата и с тем, как идёт подготовка к отопительному сезону. В этом году в Аль-Фарабийском районе к зиме многоэтажки готовят четыре организации одна из них компания «Куатжылусервис». Тепловики обещают, что у тех, кто с ними подпишет договор на обслуживание проблем с отоплением не будет.

Меирман Сабитов, директор по производству ТОО «Куатжылусервис»:

» Мы полностью проверяем работу отопительной системы. Если выявляем какие-то недостатки, то тут же их устраняем. Для жителей дома услуги нашей организации рассчитываются из расчёта 7 тенге за квадратный метр. Вся сумма раскидывается на год. Мы так же меняем в каждом доме по 10 вентилей российского производства, одну задвижку и 20 метров труб. И конечно, за эти деньги мы полностью прочистим отопительную систему и будем следить за её состоянием».

Всего в Аль-Фарабийским районе насчитывается 672 многоэтажки, 613 из которых подключены к центральной отопительной системе. Почти во всех домах сейчас идёт подготовка к зиме.

30 процентов многоэтажных домов района уже готовы к приёму тепла. С остальными жителями многоэтажек ведётся разъяснительная работа. Им рекомендуют заключить договор с подрядными организациями на обслуживание отопительной системы. Это станет гарантией того, что зиму горожане встретят в тепле.

Из 9-ти сервисных компаний обслуживающих жителей Аль-Фарабийского района 4 занимаются обслуживанием тепловых сетей. Поэтому уверены