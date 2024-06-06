Шымкент встречает героев спасательной миссии

Из Атырауской области в пункт постоянной дислокации вернулись военнослужащие механизированной бригады регионального командования «Юг». Эти отважные защитники участвовали в спасательных операциях, направленных на борьбу с последствиями водной стихии, которая обрушилась на западные регионы Казахстана.

Военный эшелон с 300 военнослужащими сводного отряда и 17 единицами техники прибыл в село Бадам.

На станции их тепло приветствовал командир бригады, полковник Амиркожа Айткожин. Встреча прошла в торжественной обстановке: колонну военной техники и личный состав сопровождал военный оркестр, что добавило событию особую значимость.

Сослуживцы, родители и члены семей военнослужащих встретили их аплодисментами, выражая свою гордость и радость за возвращение героев.

На строевом плацу старший сводного отряда подполковник Айбар Абайулы доложил командиру об итогах 55-дневной командировки.

В течение этого времени подразделение участвовало в защите райцентра Махамбет и поселков одноименного района: Есбол, Енбекшил, Акжайык, Актогай, Талдыкол и Жалгантай.

Военнослужащие механизированной бригады заготовили и уложили свыше миллиона мешков с песком, построив берегоукрепительные сооружения протяженностью 90 км, что помогло предотвратить масштабные разрушения и сохранить многие дома и хозяйства местных жителей.

Приняв доклад, полковник Амиркожа Айткожин поблагодарил каждого военнослужащего за самоотверженный труд, отвагу и верность присяге.

Он отметил, что работа в зоне стихийного бедствия потребовала не только физической выносливости, но и высокого морального духа.

В своих словах командир подчеркнул, что, стараясь защитить села от большой воды и минимизировать ущерб, военнослужащие проявили исключительное мужество и стойкость, которые достойны глубокого уважения и признания.

В завершение мероприятия отличившиеся военнослужащие были награждены нагрудными знаками, грамотами и благодарственными письмами.

Эти награды стали символом признания их заслуг и вклада в общее дело спасения населения и территорий от разрушительной силы воды.

Таким образом, возвращение героев стало важным событием не только для самих военнослужащих и их семей, но и для всего общества, которое видит в них пример преданности, мужества и профессионализма.