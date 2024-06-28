В Шымкенте строят грандиозный спортивный комплекс

В Шымкенте планируется построить самый большой стадион в стране. Сегодня уже началось его строительство. На строительную площадку прибыли десятки тракторов, бульдозеров и другая техника.

Этот стадион будет рассчитан на 35 тысяч посадочных мест, а на территории в 21 гектар разместятся современные спортивные площадки, беговая дорожка, зоны для единоборств с татами и многое другое.

Планируется завершить строительство уже в 2025 году.

Новый стадион станет местом сбора спортсменов и любителей спорта со всего мира.

Здесь можно будет проводить соревнования любого масштаба. Работы уже начаты, и мы тщательно контролируем, чтобы всё было сделано качественно и в срок.

Новая арена не только усилит интерес жителей города к футболу, но и вдохновит футболистов и болельщиков.

Кроме того, она позволит проводить международные соревнования и будет способствовать развитию туризма.

Следует отметить, что в настоящее время в Шымкенте есть только один стадион – центральный стадион имени Кажымукана Мунайтпасова. Этот стадион был введен в эксплуатацию в 1969 году и вмещает 18 тысяч человек. С 2003 года он является основной ареной футбольного клуба «Ордабасы».

Строительство нового стадиона – важный шаг для Шымкента.

Проект включает не только спортивные объекты, но и инфраструктуру для комфортного пребывания зрителей и спортсменов. Здесь планируется создать удобные парковки, зоны отдыха и питания, что сделает посещение стадиона приятным и комфортным.

Таким образом, новый стадион станет не только спортивным объектом, но и важным культурным центром, который будет привлекать туристов и способствовать развитию города.

Проект также предполагает использование экологически чистых материалов и современных технологий, что позволит сделать стадион безопасным и комфортным для всех посетителей.

Мы уверены, что этот стадион станет гордостью Шымкента и всей страны, и будет служить на благо всех жителей и гостей города.