В Шымкенте начали строительство нового огромного стадиона

Что мы имеем на сегодняшний день? Стадион, который уже строится в микрорайоне «Туран-2». Глава государства в последний свой визит одобрил этот проект.

Планируется, что наш стадион будет больше, чем «Астана-Арена», и соответствовать всем международным стандартам, при условии, что наши строители постараются на славу.

Таким образом, у столицы появится конкурент в плане крупнейшего стадиона страны.

К тому же, Алматинский центральный стадион осенью в планах отправить на полную реконструкцию и расширение.