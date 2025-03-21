Новый стадион в Шымкенте станет ключевым объектом международного спорта

В Шымкенте продолжается активное строительство современного стадиона на 35 000 мест.

Этот важный проект не только поспособствует социально-экономическому развитию города и региона, но и станет ключевым объектом, соединяющим Шымкент с международной спортивной ареной.

Новый стадион расположен в микрорайоне Туран-2 Каратауского района Шымкента. Его общая площадь составляет 21 гектар. Согласно постановлению городского акимата, из 177 земельных участков, подлежащих возврату для государственных нужд, 160 уже возвращены. Работы по возврату оставшихся 17 участков продолжаются.

Помимо этого, разрабатывается дополнительный проект по землеустройству, в рамках которого ведутся работы по возврату еще 14 земельных участков для государственных нужд.