В Туркестанской области прошла сессия маслихата восьмого созыва.

В работе очередной десятой сессии областного маслихата принял участие аким региона Дархан Сатыбалды, сотрудники акимата области, акимы городов, районов и председатели маслихатов, руководители государственных органов, председатель областной избирательной комиссии, а также представители областных общественных организаций.

На повестке дня было рассмотрено 10 вопросов. В частности, отчеты акимата области и областной ревизионной комиссии по исполнению областного бюджета на 2023 год. Подводя итоги сессии, аким области Дархан Сатыбалды отметил, что в регионе уже проделано много работы.

«Акимат области совместно с маслихатом работает над развитием региона. Благодарю вас за этот труд. Но предстоит еще много работы. Мы работаем над привлечением инвесторов в регион. Также мы достигли соглашения об открытии филиала учебного заведения Южной Кореи в Туркестане. Мы должны создать новое учебное заведение, дать качественное образование и подготовить молодежь. Нужно увеличить количество рабочих мест. Области нужны новые проекты в сельском хозяйстве. Вместе мы продолжим работу по развитию региона», — говорит Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области .