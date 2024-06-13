Вице-министр торговли побывал на предприятиях в Туркестанской области

Вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев прибыл в Туркестанскую область.

В ходе визита вице-министр ознакомился с работой ряда промышленных предприятий региона, пообщался с владельцами предприятий. Обсудили пути совершенствования инвестиционного климата региона, выслушали предложения представителей бизнеса.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству повысить инвестиционную привлекательность индустриального сектора. Свободные экономические зоны должны обеспечить благоприятный климат для привлечения отечественных и зарубежных инвестиций.

В Туркестанской области совершенствуют пути инвестиционного климата. В этом убедился вице-министр торговли и интеграции, прибывший в регион с рабочим визитом.

Кайрат Торебаев посетил «Промышленный парк», расположенный в индустриальной зоне Туркестана.

Здесь развивают производство систем капельного орошения и дождевального оборудования, запущено предприятие по производству мебели. А это овощехранилище, вместимостью до 4 тысяч тонн призвано обеспечить Туркестанскую область свежей овощной продукцией. Работой будут обеспечены 35 человек.

Кайрат Торебаев, вице-министр торговли и интеграции РК:

«В ходе посещения обьектов мы ознакомились с ресурсами и вызовами, с которыми сталкиваются предприниматели и предприятия в Туркестанской области. Мы видим большой потенциал для развития производства и экспорта в этом регионе и готовы поддержать его развитие. Специальные экономические зоны имеют решающее значение для производства, для торговли. Многие получают льготы от государства. Благодаря ощутимой поддержке, компании встают на ноги и получают прибыль, предприятия развивается».

А на этом заводе производят сухой порошок из верблюжьего молока. предприятие оснащено современным оборудованием из Китая и Германии.

Расширить сырьевую географию предприятию помогла Палата предпринимателей Туркестанской области. Было заключено соглашение с крестьянскими хозяйствами в Сузакском, Ордабасинском, Отырарском районах и городе Туркестане. На сегодня мощность производства составляет 480 тонн в год. Здесь на постоянной работой обеспечены более ста местных жителей.

Жазира Озаткызы, предприниматель:

«Завод перерабатывает 100 тонн верблюжьего молока в день. Сырье доставляют из населенных пунктах Туркестанского региона, где много верблюдов. Мы принимаем и отправляем на производство, согласно высоких стандартов качества».

Говоря о вкладе отечественного бизнеса в индустриализацию страны, президент отмечал, что развитие современной инфраструктуры для выхода отечественного бизнеса на рынки соседних стран, позволит повысить конкурентоспособность производимых в стране товаров и внедрить современные системы качества.

Касым-Жомарт Токаев, Президент РК:

«К 2025 году мы намерены запустить около 500 индустриальных проектов. Правительству предстоит уже сейчас начать подготовку квалифицированных кадров для этих производств. Сегодня государством оказываются конкретные меры поддержки работодателям. Реализуются такие инструменты помощи молодым специалистам, как обучение на рабочем месте, «контракт поколений» и «первое рабочее место». Государством предусмотрены соответствующие субсидии. Правительству следует проработать дополнительные меры стимулирования занятости и повышения квалификации сотрудников».

Вице-министр провел встречу в свободном формате с представителями бизнеса региона. Кайрат Торебаев доложил о проделанной работе со стороны министерства и поделился планами на будущее. Местные предприниматели высказали предложения по дальнейшему улучшению сложившейся ситуации для ведения бизнеса, а также высказали просьбы рассмотреть возможность внедрения новых механизмов поддержки отечественных предпринимателей.

Кроме того, в ходе встречи были обсуждены вопросы увеличения экспорта отечественной продукции, повышения доходов населения.